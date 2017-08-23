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Hato Tayfunu, Hong Kong'u vurdu

Çin'in güneyinde bulunan Hong Kong kentini vuran Hato tayfunu sokakları sular altında bıraktı, şehirde bütün uçuşlar iptal edildi.

Hato Tayfunu, Hong Kongu vurdu

23 Ağustos 2017 12:31
Hato Tayfunu, Hong Kong'u vurdu - Tıkla İzle

En büyük fırtına kategorisinde bulunan Hato tayfunu, sabah saatlerinde Hong Kong'u vurdu. Tayfun nedeniyle oluşan yağmur, ağaçları yerinden söken şiddetli rüzgar ve bazı yerlerde yollara taşan büyük dalgalar yüzünden bir çok işletme kapatılmak zorunda kaldı. Yetkililer, tayfun Hong Kong'daki Macau bölgesinde etkiliyken Pearl Nehri kıyısında 34 kişinin yaralandığını ve 3 kişinin öldüğünü söyledi. Hong Kong'da, 450'den fazla uçuş iptal edildi, finansal piyasalar askıya alındı ve okullar tatil edildi. Hong Kong'un merkezinde yer alan birçok gökdelen ofis çalışanları işe gitmediği için boş kaldı. Tayfunun şiddetiyle inşaat vinçleri gökdelenlerinin tepelerinde sallandı, pencereler patladı ve tayfun yaklaşık 200 ağacı yerinden söktü. Meydana gelen su taşkınları nedeniyle bazı insanlar sokaklara girmek için kano kullandı. 


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