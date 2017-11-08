Hava durumu 8 Kasım 2017 | Bazı bölgeler için karla karışık yağmur uyarısı…

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Ordu, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara, kuzey ve iç kesimler ile Göller Bölgesi'nde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile gece saatlerinden sonra Trakya ile Çanakkale'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELI °C, 20°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
IZMIR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
MANISA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Göller Bölgesi'nin yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu
BURDUR °C, 19°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
HATAY °C, 24°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
CANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
KAYSERİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
KARABÜK °C, 16°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AĞRI °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ELAZIĞ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerden itibaren Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ve Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SIIRT °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı