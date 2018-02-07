Hava saldırısında ölenlerin sayısı 113’e yükseldi

Rus ve Suriye savaş uçakları, İdlib’in güney taraflarında bulunan köy ve beldeleri, Şam’da ise Cobar Mahallesi'ni bombaladı. Rus ve Suriye savaş uçakları Doğu Gota’da Kafr Badna, Sekba, Hamuriye, Arabin, Duma, Harasta’yı yoğun şekilde bombaladı. Bombardıman, binalarda büyük yıkıma sebep oldu. Duma’da binaların tavanları insanların üzerine çöktü. Sivil savunma görevlileri enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma yaptı.

Rus ve Suriye savaş uçaklarının Hareste’de sivillerin üzerine kullanımı yasak olan yakıcı napalm bombası attığı ve binalarda büyük yangınlara sebep olduğu iddia edildi.

İdlib’in güney kırsalında bombalanan Termela köyünde de çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Suriye İnsan Hakları İhlalleri Araştırma Komisyonu Başkanı Paola Pinheri, Sarak, İdlib ve Doğu Gota Duma’da yasaklanmış klor gazı ihtiva eden bombalar kullanıldığı iddiasını araştırdıklarını söyledi.