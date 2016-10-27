Tekirdağ-Çorlu Havaalanı'nda olası bir uçak kazası sonucu meydana gelebilecek olaylara karşı “uçak kaza kırım ve yangın söndürme kurtarma” tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ateşli yangın tatbikatı senaryosu çerçevesinde havaalanı kurtarma, sağlık ve ARFF ekipleri ile Tekirdağ AFAD, yerel itfaiye ve sağlık ekipleri katıldı. Tatbikatta dumanların yükselmesiyle ekiplerin bir anda iş başına geçmesi ve çıkan yangını söndürmek için mücadele vermesi gerçeğini aratmadı. Tatbikatta meydana gelebilecek kaza sonrasında yangın, kurtarma, sağlık ve güvenlik ekiplerinin sahada yapacağı müdahale yöntemleri uygulamalı olarak denenerek, ekiplerin müdahale yeteneklerinin geliştirilmesi sağlandı.

Halil Dağ

