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Havacılık alanında iki büyük müjde

Havacılık alanında yatırımlarına devam eden Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden uçuş eğitimi onay belgesini aldı.

Havacılık alanında iki büyük müjde

26 Mart 2018 09:52

Filoya bir eğitim uçağı daha ekledi

İstanbul’da hizmet veren GAÜ Uluslararası Havacılık Akademisi, Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden onaylı; Eğitim Organizasyonu Yetki Belgesini (ATO – Approved Training Organization) alarak, KKTC merkezli ve onaylı, ilk uçuş okulu ünvanını kazandı. Bunun yanında, bünyesinde bulunan 2 adet DA 20, 1 adet DA 40, 1 Adet Cessna 172’ye ilave olarak; 1 adet daha DA 40 ‘ı da filosuna ekledi.

“Sıradaki hedefimiz, havayolu oluşumu”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, UHA’yı tebrik ederek, alınan yetkinin, tüm GAÜ ailesi ile Havacılık ve pilotaj öğrencilerine hayırlı olmasını diledi. Akpınar, adım adım Havacılık ve Pilotaj eğitiminde öncü kurumlar arasında yerlerini almaya başladıklarını ifade ettiği açıklamasında, sıradaki hedeflerinin, havayolu oluşumu olduğunu müjdeledi.
 

Etiketler: DA 40, Girne Amerikan Üniversitesi, havacılık, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

 

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