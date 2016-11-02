Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışının ardından bölgede soğuk hava da etkisini arttırdı. Erzurum’da dün gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü. Sabah saatlerinden itibaren soğuğun etkisini göstermesiyle kentteki süs havuzları buz tuttu. Bazı çatılarda buz sarkıtları oluşurken vatandaşlar soğuktan korunmak için atkı ve eldivenlerini giydi. Ayrıca buz tutan kaldırımlarda yürümekte güçlük çeken vatandaşlar zaman zaman düşme tehlikesi atlattı. Büyükşehir Belediyesine bağlı kar timleri de buzları kırarak yoğun mesai sarf etti. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Erzurum’da dün gece hava sıcaklığı eksi 5, Ardahan’da eksi 6, Kars’ta eksi 10 derece ölçüldü. Öte yandan yetkililer akşam saatlerinde oluşacak buzlanmalar ve zirai don ile ilgili uyarılarda bulundu.

Doğa Alca - Selçuk Kaya