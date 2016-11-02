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Havalar soğudu, Erzurum buz tuttu

Erzurum’da dün etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının gece eksi 5 dereceye düşmesiyle kentte süs havuzları buz tuttu.

Havalar soğudu, Erzurum buz tuttu
Havalar soğudu, Erzurum buz tuttu - Foto Galeri

02 Kasım 2016 11:26
Havalar soğudu, Erzurum buz tuttu - Tıkla İzle

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışının ardından bölgede soğuk hava da etkisini arttırdı. Erzurum’da dün gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü. Sabah saatlerinden itibaren soğuğun etkisini göstermesiyle kentteki süs havuzları buz tuttu. Bazı çatılarda buz sarkıtları oluşurken vatandaşlar soğuktan korunmak için atkı ve eldivenlerini giydi. Ayrıca buz tutan kaldırımlarda yürümekte güçlük çeken vatandaşlar zaman zaman düşme tehlikesi atlattı. Büyükşehir Belediyesine bağlı kar timleri de buzları kırarak yoğun mesai sarf etti. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Erzurum’da dün gece hava sıcaklığı eksi 5, Ardahan’da eksi 6, Kars’ta eksi 10 derece ölçüldü. Öte yandan yetkililer akşam saatlerinde oluşacak buzlanmalar ve zirai don ile ilgili uyarılarda bulundu. 

Doğa Alca - Selçuk Kaya

Etiketler: doğu anadolu, erzurum haberleri, erzurum kar yağışı


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