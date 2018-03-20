Havalimanı personelinin dikkati hayat kurtardı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz 15 Mart tarihinde İzmir’den İstanbul’a Türk Hava Yolları ile seyahat eden Libya uyruklu Swani ailesinin, 4 yaşındaki kızları bir anda fenalaştı. Bunun üzerine aile, İç Hatlar Terminali Geliş katında personel giriş kapısından içeriye girerek, Tav Güvenlik görevlilerinden yardım istedi.

“Libyalı Malak’ın nabzı durdu”

Libyalı anne kucağındaki kızları Malak Abdunaser Farag’ın durumunun ağırlaşması üzerine çığlık atmaya başladı. Annenin çığlıkları üzerine, olay anında o noktadan giriş yapan Çelebi Hava Servisi Yolcu Hizmetleri Memuru Mert Kocagöz, hemen ailenin yanına giderek, çocuğunu nabzını kontrol etti. Ardından Kocagöz, aldığı ilk yardım eğitimini kullanarak ilk müdahalede bulundu.

4 yaşındaki kız çocuğunun nabzının durduğunu ve solunumunun tamamen kesildiğini fark eden Kocagöz, sağlık birimleri olay yerine gelene kadarki süreçte önce çocuğun soluk borusunu tıkayan dilini çıkardı. Buna rağmen solunum normale dönmediği için de hemen ardından 1 dakika boyunca suni teneffüs yaparak küçük kızın nefes almasına yardımcı oldu.

“Mert'e minnettarız"

Yapılan ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen 4 yaşındaki Libyalı Malak’ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Küçük yolcuya müdahale sonrası hastanede ziyaret eden Mert Karagöz’e küçük kızın babası “Mert’e çok teşekkür ediyorum. Eğer zamanında müdahale edilmeseydi belki de kızımızı kaybedecektik. Mert’e minnettarız" dedi.

“Bu bir insanlık vazifesi"

Olay anını anlatan Mert Karagöz de, “Bu benim insanlık vazifemdi ve o an çok korkmuş olsam da soğuk kanlılığımı koruyarak bu müdahaleyi yaptım" şeklinde konuştu. Çelebi Hava Servisi İstasyon Yönetimi de personelini bu davranışından dolayı teşekkür ederek ödüllendirdiği öğrenildi.

Tuncer Cengiz