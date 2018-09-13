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Havalimanında 'bomba' şüphesi nedeniyle pist trafiğe kapatıldı

Havalimanında 'bomba' şüphesi nedeniyle pist trafiğe kapatıldı
Havalimanında 'bomba' şüphesi nedeniyle pist trafiğe kapatıldı

Tokyo yakınlarındaki Narita Uluslararası Havalimanı'ndaki 2 pistten biri, patlamamış bir bomba olabileceğinin tespit edilmesinin ardından kapatıldı.

Kamu yayıncısı NHK'nın aktardığına göre, Japonya' nın en önemli uluslararası ulaşım merkezlerinden biri olan Narita Havalimanı' ndaki pistlerden birinde patlamamış bomba olabileceği değerlendirilen şüpheli bir cihaz bulundu. Havaalanındaki yetkililer, inşaat işçilerinin şüpheli cihazı Perşembe sabahı erken saatlerde pistin yakınında bulduğunu söyledi. 

Polis, pist ve çevresini dikkatli bir şekilde incelediklerini ve şüpheli cihazı kaldırmak için özel bir araçtan yararlanacaklarını söylerken, diğer pistin normal şekilde çalıştığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Burak Ersoy

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