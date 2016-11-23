İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda Afrika ülkelerinden temin edilen uyuşturucu maddelerin Türkiye’ye getirileceği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri 13 Kasım günü Atatürk Havalimanı’nda operasyon düzenledi. Operasyonda Afrika’dan Türkiye’ye gelen E.B. (19), A.K.Ç. (39) ve A.K. (34) isimli şahıslar yakalandı. Şahıslar üzerinde yapılan iç beden muayenesinde midede kapsüller halinde 317 adet toplamda 3 kilo 490 gram esrar maddesi tespit edildi. Ayrıca yapılan aramalarda 50 adet ilaç, 1 adet tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında çalışmalarını genişleten polis ekipleri, olayı organize eden M.G. (35) ve E.A. (41) isimli şahıslar ile uyuşturucu maddeleri mideden çıkartmak için gerekli ilaçları temin eden A.B.Ö. (24) ile S.H.T. (25) isimli erkek şahısları yakaladı.

Yakalanan şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.