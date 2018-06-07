Havalimanlarında oy kullanma işlemi başladı

Oy verme işlemi Dış Hatlar 1 Terminali’nde 4, Dış Hatlar Terminali 2’de 1 olmak üzere toplam 5 sandıkta saat 08.00’da başladı. Oy verme işlemine yurt dışına giden ve gelen vatandaşların katılımının yoğun olduğu gözlendi.

Yurt dışında yaşayan, seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından tercihlerini yapıp, zarfı sandığa attı. Tatil günleri dahil 24 saat boyunca devam edecek oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00’da sona erecek.

İngiltere’ye giden Turgay Ozan, hangi partinin kazandığının önemli olmadığını belirterek, "Önemli olan Türkiye’nin kazanmasıdır. Karşı görüşlü politikacılardan nefret edilmesi çok yanlış. Sandığa gidersiniz oyunuzu verirsiniz, istemediğiniz, parti veya kişi gider" ifadelerine yer verdi.

Almanya’dan gelen Yazgı Sapkeser, Türkiye için hayırlı olmasını ve geleceğin gençleri için huzurlu bir ortam getirmesini söyledi.

Fitnat Türker Wenkelen, iyi bir demokrasinin Türkiye’ye gelmesi için oyunu kullandığını belirtti.

Almanya’da yaşayan Hamdi Atak, Türkiye için önemli bir seçim olduğunu belirterek, huzur ve insanlara rahatlık getirmesini diledi.

ELAZIĞ

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleriyle ilgili gurbetçiler Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da oy kullanmaya başladı.

Türkiye genelinde 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için bugün sınır kapılarında kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi başladı. Elazığ Havalimanında da sandıklar kuruldu. Elazığ, Tunceli ve Bingöl başta olmak üzere bölge illerden gelen yurt dışında yaşayan ve seçmen kütüğüne kayıtlı olan vatandaşlar, görevliler tarafından bilgi aldıktan sonra oylarını kullandı. 24 Haziran'a kadar devam edecek oy kullanma işlemi nedeniyle görevliler 24 saat aralıksız sandık başında bulunacağı belirtildi.

Oy kullanmaya gelen gurbetçilerden İlyas Kahraman, “Her şey için hayırlı uğurlu olsun. inşallah ülkemize barış, huzur gelecek. Kardeşçe beraber yaşayacağız. Buna inanıyoruz. 30 seneden beri İsviçre de yaşıyorum. Bugün özellikle oy kullanmak için geldim. Herkese hayırlı olsun” dedi.

Diğer oy kullanan vatandaşlarda, tüm partilere başarılar diledi.

ZONGULDAK

24 Haziran’da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı gurbetçiler için Zonguldak Havalimanı’nda oy verme işlemleri başladı.

YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi kapsamında gümrük kapılarında oy verme işlemleri bu sabah itibariyle başladı. Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesindeki Zonguldak Havalimanı’nda da oy verme işlemleri 08.00 itibariyle başladı.

Sabah saatlerinden itibaren gurbetçiler de oy kullanmak için sandık başına geldi. Özkan Cura, “Oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimi yerine getirdim. İnşallah reisimizi seçtik. Ben açık ve net söylüyorum. O’nun her zaman bir sözü var. ‘Bir ölür bin doğarız.’ Ama benim görüşüm biz on binlerce doğduk zaten. Bu seçimlere ülke açısından değil dünya açısından bakalım. Bizim bir geçmişimiz var. Bizim ecdadımız yeryüzündeki bütün mazlumların gözeticisidir. Hiç kimsenin hakkını yedirmemek için Hem Müslüman hem de Gayri Müslüman için. Bizim görüşümüz bu. Ve şuna da inanıyorum ki biz O nesil tekrar geliyor. Bu noktada da geldik, oyumuzu kullandık” diye konuştu.

24 saat süreyle oy kullanılabilecek olan gümrük kapıları tatil günleri de açık olacak, 24 Haziran 2017 günü saat 17.00’de oy verme işlemi sona erecek.

TRABZON

Tatil için çeşitli Avrupa ülkelerinden memleketlerine gelen Doğu Karadenizli gurbetçiler 24 Haziran'da yapılacak milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için bugünden itibaren Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde ve Sarp Sınır Kapısı’nda oy kullanmaya başladılar.

Trabzon Havalimanı Dış Hatlar terminali geliş ve gidiş bölümlerine birer sandık konulurken, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı Doğu Karadenizli seçmenler gümrük kapılarında oylarını bugün sabah saatlerinde başlarken, ilk saatlerden itibaren şuana kadar 20 kişi oy kullandı. Tatil için Almanya’nın Nürnberg kentinden memleketleri Giresun’un Eynesil ilçesine gelen gurbetçiler oylarını kullanarak Giresun’a dönerken, seçimin hayırlı olması temennisinde bulundular.