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'Hayalet gemi' fırtına ile boğuşuyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki gündür etkili olan fırtına hayatı adeta felç etti. İskenderun Körfezi'nde 3 yıldır demirli "Hayalet gemi" fırtına nedeniyle sürüklenerek bulunduğu yerden uzaklaştı. İskenderun, Arsuz ve Payas ilçelerinde bazı okullar tatil edildi.


22 Aralık 2016 14:54

İskenderun Körfezi’nde 3 yılı aşkın süredir kısmen demirli bulunan "Hayalet gemi" olarak adlandırılan “Aqua Hercules” adlı İngiliz bandıralı, 33 bin grostonluk gemi, körfezde hızı saatte 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle bulunduğu noktadan uzaklaştı. Sürüklenen Hayalet Geminin İskenderun Körfezi içindeki irili ufaklı onlarca iskele, liman ya da akaryakıt terminallerine ciddi zararlar verebileceği, mal ve can kayıplı kazalara neden olabileceği için ciddi bir risk ve tehlike oluşturmasından da endişe ediliyor.

Okullara fırtına tatili
Bölgedeki elverişsiz hava koşulları nedeniyle İskenderun, Arsuz ve Payas ilçelerinde kaymakamlıklar kararıyla Arsuz ilçesi Kozaklı ve Kurtbağı Mahallelerindeki okullar öğleden sonra; okul öncesi, özel eğitim, ilkokul ve ortaokulları 1 gün, İskenderun ilçesinde eğitim veren okullardan; Akarca, Çınarlı, Suçıkağı, Bekbele, Bitişik, Cırtıman, Fatih Sultan Mehmet, Sarıseki, Düğünyurdu, Denizciler, Azganlık Organize Sanayi Bölgesi İlkokul- Ortaokulu, Buluttepe (Yayha Kemal Beyatlı İkokulu, Şehit Yener Anadolu Lisesi, Alparslan Ortaokulu, Deniz Nakliyecileri Derneği İlkokulu, Kocatepe Anaokulu), Gültepe İlkokulu-Ortaokulu, Yunus Emre Mahallesi (Ticaret ve Sanayi Odası ilkokulu, Yunus Emre Ortaokulu, Sadık Altıncan Ortaokulu, Emel Akçay İlkokulu), İsmet İnönü Mahallesi (Karapelit Adakent Atatük İlkokulu-Ortaokulu, Karapelit Ali Tekten İlkokulu-Ortaokulu) 2 gün süreyle tatil edildi.

Denizciler’de ise fırtınadan dolayı uçan çatı araçların üzerine düşerek hasar meydana getirdi. Kimi yerde de ağaçların fırtınadan dolayı devrildiği öğrenildi.
Ayrıca dün akşam saatlerinde buzlanma nedeniyle İskenderun-Belen yolu uzun süre trafiğe kapanırken karayolları çalışma yaparak kontrollü olarak araçların geçişine izin verildi.  

Mustafa Mert
 

Etiketler: hayalet gemi


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