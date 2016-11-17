31 Ağustos günü dünyaya gelen prematüre ikizler İbrahim Arda ve Sarenur, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü’nde doğdukları hastaneye gelerek, hamilelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerinde tedavileriyle ilgilenen doktorları ziyaret etti. 14 yıl bebek özlemi çeken İlknur Yanık’ın bebekleri İbrahim Arda ve Sarenur, hayata sıkı sıkı tutundu. Yaklaşık 1200 gram ağırlığında doğan bebeklerin sağlık durumlarının ve gelişimlerinin gayet iyi olduğu öğrenildi.

“15’inci yılımıza bebeklerimizle girdik”

14 yıl bebek özlemi çektikten sonra prematüre ikizlerini kucağına alan anne İlknur Yanık, “Çok şükür, yavrularıma kavuştum. 14 yıldır bizim özlemimizdi zaten. Daha önceki kaybımızdan sonra, tabii sıkı takiplerden sonra da bebeklerimize kavuştuk. 15’inci yılımıza girdik, bebeklerimizle beraber girmiş olduk” dedi.

“Şu an için sağlık durumları iyi”

Prematüre ikizlerin doğum operasyonunu yöneten Doç. Dr. Nermin Tansuğ ise bebeklerin doğumu ve doğum sonrasındaki sağlık durumları hakkında açıklama yaparak, “Bu bebekler yaklaşık 28 haftalık doğdu. Bin 200 gram kadardı ağırlıkları. Doğduklarında solunum sıkıntıları vardı. Biz bu bebeklerin akciğerlerini geliştirmek için soluk borularına bir hortum yardımıyla geliştirici bir ilaç verdik ve solunum cihazında bir süre izlendi bu bebekler. Daha sonra beslenmeye başlandı. Beyin zedelenmeleri olabiliyor. Onlarla ilgili tetkikler yapılıyor. Şu an için bir şeyleri yok, ama bu bebekleri uzun süre izlemek lazım” ifadelerini kullandı.

İbrahim Arda ve Sarenur’un hamilelik sürecinde tedavilerini yapan Liv Hospital Hastanesi’nin doktorlarından Prof. Dr. Arda Lembet, prematüre doğumlar hakkında bilgiler vererek, “Dünyada 15 milyon bebek erken doğuyor her yıl. Bunlardan maalesef 1 milyondan fazlası kaybediliyor. Bebeklik çağındaki hastalıklara bakacak olursanız, özellikle nörolojik hastalıklarda yüzde 50’sinden fazlasında erken doğum önemli. Erken doğan bebeklerde zeka problemleri, görme problemleri, akciğer problemleri gibi uzun dönemde de, kısa dönemde de bebeğin hayatını tehlikeye atan problemler olabiliyor” şeklinde konuştu.

Hüseyin Coşkun

İSTANBUL