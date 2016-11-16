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'Hayati Tehlike' film ekibinden Eyüp'te anlamlı gala

Dijital Yapım Evi tarafından hazırlanan Hayati Tehlike filminin galası Eyüp Belediyesinin ev sahipliğinde down sendromlu, otistik ve mental tanılı özel çocukların katılımıyla yapıldı.


16 Kasım 2016 23:46

Dijital Yapım Evi tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Serdar Işık’ın üstlendiği Hayati Tehlike filminin galası Eyüp Belediyesi ESER ve Şeker Hayat’ta eğitim gören down sendromlu, otistik ve mental tanılı özel çocukların katılımıyla yapıldı. Eyüp Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen galaya Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın yanı sıra filmin yapımcısı Mustafa Uslu ile birlikte filmde rol alan oyuncular, sanat dünyasından birçok ünlü isim ve özel çocuklar katıldı. Düzenlenen tören öncesi filmde rol alan oyuncular, engelli çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi. Renkli görüntülerin oluştuğu galada gösterimin yapılacağı salona Başkan Remzi Aydın ve oyuncular özel çocuklarla birlikte kırmızı halıdan yürüyerek girdi. Füsun Demirel, Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu ve Erkan Petekkaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı filmin ilk gösteriminde engelli çocuklar kahkahaya boğuldu.

“Engelliler bizim toplumumuzun kanayan yarası”
Hayati Tehlike Filminin galasında açıklamalarda bulunan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Özellikle engelliler bizim toplumumuzun kanayan bir yarasıdır. Hepimizin bildiği ama belki görmezden geldiğimiz bir alan. Özellikle son 10 yıldır ülkemizde bu alanla ilgili çok ciddi kamusal gelişmeler oldu. Bunun yerel hizmetler alanda karşılığı bulunuyor. Biz Eyüp Belediyesi olarak dişe dokunur çalışmalar yapıyoruz. Şeker ve ESER projesi bu anlamda yaptığımız çalışmalardan iki tanesi ve böyle bir filmle bir araya gelmemizde ayrıca bir mutluluk kaynağı olduğunu düşünüyorum. Böyle çalışmalarla çocuklarımızın mutlu olmalarına bir katkı sağlarız. Belki bu etkinlik bu durumda olan ailelerimize bir mesaj olur. Emeği geçen herkese ben çok teşekkür ediyorum” dedi.

“2017 yılında Vizyona girecek 5 filmin Galasını engelli çocuklarımızla yapacağız”
2017 yılında Vizyona girecek filmlerin galalarını da engelli çocuklarla yapacaklarını söyleyen Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, “2017 yılı içerisinde 5 tane filmi vizyona sokacağız. Bu film ilk projemiz ve 9 Aralık’ta vizyona girecek. Daha sonra şubat ve mart ayında filmlerimiz vizyona girecek. Şirket olarak bir karar aldık ve bu filmlerin bütün paylaşımlarını burada bu kardeşlerimizle birlikte yapacağız. Biz burada olacağız ve sizleri de aramızda görmekten çok mutlu olacağız. Onlar bizim için hazırlıklar yapmışlar. Umarım inşallah çocuklarımız filmleri izlerler ve beğenirler” diye konuştu.

Ünlü popçu Özgün down sendromlu çocuğuyla galaya katıldı
Down sendromlu oğlu olduğu için filmin Galasına katılan ünlü pop şarkıcısı Özgün, “Burada birbirinden tatlı çocuklarla birlikteyiz. Benim oğlumda Down Sendromlu olduğu için bu alan benim özel ilgi alanım. Yaklaşık iki yıldır onunla birlikte çok şey öğreniyorum. Benim ondan öğrendiğim en önemli ve anlamlı şey gerçek sevgi. Ben burada bu çocuklarla birlikte olmaktan büyük onur duyuyorum. Keşke bu kadar güzel şeyler başkaları tarafından da düşünülüyor olsa, Eyüp Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu. 

Mehmet Başa
 

Etiketler: hayati tehlike


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