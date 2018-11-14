Hayatta kaldıklarına inanamadılar

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın asma katının beton dökme çalışmaları sırasında işçiler dökülen betonu alana yaymaya başladı. Bu sırada dökülen betonun ağırlığını taşıyamayan kolonlar aniden çöktü.

İşçiler üzerinde bulundukları tabladan atlayarak enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. O sırada aşağıda herhangi bir işçinin olmaması da can kaybını önledi. Şans eseri kurtulan işçiler çökmenin olduğu yerde kimsenin olup olmadığını da kontrol etti. Hayatta kaldıklarına inanamayan işçiler uzun süre çöken inşaatı izledi.

Olay yerine gelen polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

