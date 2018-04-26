Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi

2010 yılında çatısında çıkan yangın sonrası ciddi bir hasar gören Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yangın sonrası Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, tarihi garın orijinaline sadık kalarak restorasyon süreci başlatmıştı. Kadıköy Belediyesinin de onay verdiği sürecin ardından Anıtlar Kurulu karar vererek binanın restorasyon işlemleri başlamıştı. 2012 yılından bu yana kapalı olan tarihi Haydarpaşa Garı yenilemenin tamamlanmasının ardından hizmete açılacak. Haydarpaşa Garı'nın çatısı aslına uygun olarak restore edilirken, çatıda bulunan kulelerin restorasyon çalışmaları da tamamlandı. Öte yandan, restorasyon çalışmalarının son durumu havadan görüntülendi. Görüntülerde çatıdaki işlemlerinin hızla sürdüğü, çatıdaki iki kulenin de onarıldığı görülüyor.

Mustafa Biçer