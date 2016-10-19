Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Hayranı olduğu Erdoğan’ın taklidini yaptı

Hayranı olduğu Erdoğan’ın taklidini yaptı

Ankara’da imam olarak görev yapan Mustafa Özkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taklidiyle gündeme oturdu. Özkaya, “Millet nahoş taklitleri dinleyeceğine daha düzgün bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından çıkan sözleri dinlesin” dedi.

Hayranı olduğu Erdoğanın taklidini yaptı

19 Ekim 2016 11:04
Hayranı olduğu Erdoğan’ın taklidini yaptı - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taklidini yaptıktan sonra arkadaşlarının kendisini “Reis” diye çağırdığını ifade eden Özkaya, “Millet nahoş taklitleri dinleyeceğine daha düzgün bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından çıkan sözleri dinlesin” dedi. 

Ankara’da imam olarak görev yapan Mustafa Özkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tütün ve alkolle mücadele sözlerine yönelik sosyal medyada uygunsuz taklitlerin yapılmasına karşılık bir video yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birebir taklidini yapan Özkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makamına yakışmayan taklitlerin olduğunu belirterek, “İnternette bazı nahoş taklitler gördük. Arkadaşlar arasında taklit yaparken arkadaşlarım sesimin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok benzediğini söyledi. Sonrasında bir video kaydettiler ve benden habersiz sosyal medyaya yüklemişler. Dönüşler olumlu olunca biz de paylaştık ve 10 binin üzerinde bir izlenme oldu. Millet nahoş taklitleri dinleyeceğine daha düzgün bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından çıkan sözleri dinlesin dedik” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayran olduğunu kaydeden Özkaya, “15 Temmuz gecesi kendisinin talimatını beklemeden sokağa döküldük. Orada bir zafer yaşandı. Sayın Başkomutanımızın eşsiz ve benzersiz liderliği ile bir zafer nasip oldu” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın taklidini yaptıktan sonra arkadaşlarının kendisini “Reis” diye çağırdığını kaydeden Özkaya, gördüğü tepkiyi şöyle anlattı:

“Mitinglerini fazla takip etmekten dolayı sanırım seste ona doğru kaydı. Arkadaşlarım çok benziyor ve taklit yap diyorlar. Görevli arkadaşlarımızdan da olumlu tepkiler alıyoruz. Cemaatimden de olumlu tepkiler var. Onlar da çok seviyorlar ve devamını bekliyorlar. Ailem de benim kadar hayran Sayın Cumhurbaşkanımıza. Onlardan da olumlu tepkiler aldım. Kardeşlerim de Cumhurbaşkanımızın yolundan yürüyorlar. Onlardan daha güzel tepkiler alıyorum. Eşim de gurur duydu benimle. Videoyu izleyerek haberdar oldu bu yeteneğimden. Özel olarak eşime taklit yapmamıştım. İlk önce videodan izledi. Çok şaşırmış. 'Gerçekten bu yönünü bilmiyordum' dedi.”  

İlker Turak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!