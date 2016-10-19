Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taklidini yaptıktan sonra arkadaşlarının kendisini “Reis” diye çağırdığını ifade eden Özkaya, “Millet nahoş taklitleri dinleyeceğine daha düzgün bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından çıkan sözleri dinlesin” dedi.

Ankara’da imam olarak görev yapan Mustafa Özkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tütün ve alkolle mücadele sözlerine yönelik sosyal medyada uygunsuz taklitlerin yapılmasına karşılık bir video yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birebir taklidini yapan Özkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makamına yakışmayan taklitlerin olduğunu belirterek, “İnternette bazı nahoş taklitler gördük. Arkadaşlar arasında taklit yaparken arkadaşlarım sesimin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok benzediğini söyledi. Sonrasında bir video kaydettiler ve benden habersiz sosyal medyaya yüklemişler. Dönüşler olumlu olunca biz de paylaştık ve 10 binin üzerinde bir izlenme oldu. Millet nahoş taklitleri dinleyeceğine daha düzgün bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından çıkan sözleri dinlesin dedik” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayran olduğunu kaydeden Özkaya, “15 Temmuz gecesi kendisinin talimatını beklemeden sokağa döküldük. Orada bir zafer yaşandı. Sayın Başkomutanımızın eşsiz ve benzersiz liderliği ile bir zafer nasip oldu” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın taklidini yaptıktan sonra arkadaşlarının kendisini “Reis” diye çağırdığını kaydeden Özkaya, gördüğü tepkiyi şöyle anlattı:

“Mitinglerini fazla takip etmekten dolayı sanırım seste ona doğru kaydı. Arkadaşlarım çok benziyor ve taklit yap diyorlar. Görevli arkadaşlarımızdan da olumlu tepkiler alıyoruz. Cemaatimden de olumlu tepkiler var. Onlar da çok seviyorlar ve devamını bekliyorlar. Ailem de benim kadar hayran Sayın Cumhurbaşkanımıza. Onlardan da olumlu tepkiler aldım. Kardeşlerim de Cumhurbaşkanımızın yolundan yürüyorlar. Onlardan daha güzel tepkiler alıyorum. Eşim de gurur duydu benimle. Videoyu izleyerek haberdar oldu bu yeteneğimden. Özel olarak eşime taklit yapmamıştım. İlk önce videodan izledi. Çok şaşırmış. 'Gerçekten bu yönünü bilmiyordum' dedi.”

İlker Turak