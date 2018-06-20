Hayvan otlatan çoban, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyündeki Göllü Yaylası'nda geçtiğimiz gün koyun sürüsünü otlatmak için araziye giden 40 yaşındaki çoban Muammer Ergül'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya haber verdi.

Gece geç saatlerde gelen ihbar doğrultusunda harekete geçen jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile köylüler, haber alınamayan Ergül’ü aramaya çıktı.

Dağlık alanda yürütülen arama çalışmaları sürerken, Ergül’ü bölgede çobanlık yapan Mehmet Yavuz sabaha karşı bir ağacın altında hareketsiz vaziyette buldu.

Ergül'ün bulunduğu yere gelen arama - kurtarma ve sağlık ekipleri vücudunda yanıklar bulunan çobanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çobanın cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği kaydedilirken, talihsiz adamın hayvan otlatırken yağmurun başlamasıyla ağacın altına sığındığı ve o esnada yıldırım düşmesi sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

Öte yandan, Ergül’ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Feti Kılıç

