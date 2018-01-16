Hayvanat bahçesine 50 kuruş zam yapılınca ziyaretçi azaldı

2005 yılında 15 bin m2 alan üzerine kurulan hayvanat bahçesinde şu anda 50 türden 200 hayvan bulunuyor. Özellikle aslan, ayı, kurt gibi yaban hayvanlarının büyük ilgi gördüğü hayvanat bahçesi ziyaretçi akınına uğruyor. Her sene artış gösteren ziyaretçi sayısı 2017’de yapılan cüzi zam nedeniyle biraz azaldı. Öğrenci girişi 25 kuruştan 50 kuruşa, tam kişi girişi de 50 kuruştan 1 liraya çıkartılınca, 2016 yılında 277 bin 484 olan ziyaretçi sayısı, 2017’de 269 bin 917 kişiye geriledi. Böylelikle zam yapıldıktan sonra hayvanat bahçesindeki ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre 7 bin 567 kişi azalmış oldu. Hayvanat bahçesini kurulduğu günden bugüne kadar 3 milyon 60 bini biletli, turlarla beraber toplam 4 milyondan fazla kişi ziyaret etti.

“Zam yapılınca ziyaretlerde bir miktar azalma oldu”

Hayvanat bahçesindeki giriş ücretlerine cüzi miktarda zam yaptıklarını ifade eden Nurhan İşler, “Samsun Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Karadeniz’in ilk ve tek hayvanat bahçesi olmasından dolayı ilgi odağı haline geldi ve günümüze kadar 4 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Bu hayvanat bahçesindeki amacımız ticareti işletme mantığıyla çalışmıyor. Genel anlamda yaban hayatını tanıtmak ve insanların okullarda ve ders kitaplarında gördüğü fotoğrafları canlı bir şekilde görmesini sağlamaktır. Bu kültürel zenginliği toplumla birlikte bütünleştirmek için kurulduğu zamandan 2017 yılına kadar öğrencilerden 25 kuruş, bireylerden ise 50 kuruş alınıyordu. Geçen sene bir zam yapalım dedik. Öğrenci girişini 25 kuruştan 50 kuruşa, tam girişini ise 50 kuruştan 1 liraya çıkarttık. Bu zam da ziyaretçi artışında bir miktar olsun düşmeye neden oldu. 2016 yılında 277 bin 484 kişi hayvanat bahçesini ziyaret ederken, 2017 yılında ise 269 bin 917 kişi hayvanat bahçesini ziyaret etti” dedi.

Hayvanların bakım faaliyetleri hakkında da bilgiler veren İşler, “Hayvanat bahçemizde vahşi hayvanlar, egzotik hayvanlar ve evcil hayvanlar var. 50 türden 200 adet hayvan bulunuyor. Vahşi hayvan olarak aslan ve ayılarımız var. Egzotik hayvanlarda ise babun gibi hayvanlar var. Birçok da evcil ama zor bulunan hayvanlar var. Hayvanların beslenmeleri ırklarına göre değişiklik gösteriyor. Bazı hayvanlar her gün beslenirken, bazı hayvanlar ise birkaç günde bir besleniyor. Kışın hayvanları, kış evlerinde ısıtıcılarla ısıtıyoruz. Yazın ise fıskiyeler sayesinde serinlemelerini sağlıyoruz” diye konuştu.

Erdi Demür