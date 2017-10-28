Hazreti Harakani Külliyesi ve Evliya Cami havadan görüntülendi

Evliya Camii ve Kars Kalesi’nin çevresinin düzenlenmesi, aydınlatılması, Osmanlı Mahallesi ve Osmanlı Çarşısı oluşturulması ve tarihi yapıların restorasyonu projelerini kapsayan “Tarihi Dokunun Korunması ” projesi kapsamında çevre düzenlemesi ve çalışmalarının yapıldığı bölge farklı açılardan ilk kez havadan fotoğraflandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın destekleriyle yürütülen, Vali Rahmi Doğan’ın yakından takip ettiği Osmanlı Mahallesi Projesi tamamlandığında Kars’ın turizmine kazandırılacak.

Işık Çapanoğlu