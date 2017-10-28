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Hazreti Harakani Külliyesi ve Evliya Cami havadan görüntülendi

Her gün yüzlerce yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yapan Ebu-l Hasan Harakani Türbesi ve Evliya Camisi havadan görüntülendi.

Hazreti Harakani Külliyesi ve Evliya Cami havadan görüntülendi
Hazreti Harakani Külliyesi ve Evliya Cami havadan görüntülendi - Foto Galeri

28 Ekim 2017 11:28

Evliya Camii ve Kars Kalesi’nin çevresinin düzenlenmesi, aydınlatılması, Osmanlı Mahallesi ve Osmanlı Çarşısı oluşturulması ve tarihi yapıların restorasyonu projelerini kapsayan “Tarihi Dokunun Korunması ” projesi kapsamında çevre düzenlemesi ve çalışmalarının yapıldığı bölge farklı açılardan ilk kez havadan fotoğraflandı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın destekleriyle yürütülen, Vali Rahmi Doğan’ın yakından takip ettiği Osmanlı Mahallesi Projesi tamamlandığında Kars’ın turizmine kazandırılacak. 

Işık Çapanoğlu

Etiketler: Evliya Cami, Harakani Külliyesi

 

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