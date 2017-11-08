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Hazro’da 161,5 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde düzenlenen narko-terör operasyonunda piyasa değeri 1 milyon 877 bin olan 161,5 kilogram esrar, silah, mühimmat ve sahte plakalı araç ele geçirildi.

Hazroda 161,5 kilo esrar ele geçirildi

08 Kasım 2017 10:20

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında Hazro’ya bağlı Meşebağları köyündeki 5 adres ile 2 ayrı araç ve mücavir bölgede temas aramalarının gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, yapılan çalışma neticesinde, 52,4 kilogram toz, 109,1 kilogram kubar olmak üzere piyasa değeri 1 milyon 877 bin TL olan toplam 161,5 kilogram esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi, 1 adet Kaleşnikof tüfeği, 3 adet tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet muhtelif şarjör, 253 adet muhtelif fişek, 2 adet çalıntı motosiklet ve 1 adet sahte plakalı aracın ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince ele geçirilen silah, mühimmat, araç ve uyuşturucu maddelerin muhafaza, 6 şüphelinin ise gözaltına alındığı bildirildi.

 

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