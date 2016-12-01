HDP’li Van milletvekilleri Lezgin Botan ve Adem Geveri’nin yargılanmalarına başlanıldı. Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, iki milletvekili hakkında 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından dava açılarak ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın ilk duruşmasına iki vekil de katılmadı. İddianamenin okunmasının ardından HDP’li Van Milletvekili Adem Geveri’nin avukatı Murat Timur söz aldı. Timur, müvekkiline atılı suç tarihinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) dokunulmazlıkların kaldırılmasından önceki tarihte olduğunu gerekçe göstererek, müvekkilinin dokunulmazlığının sürdüğünü ve alınan karar sonrası Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuruda bulunduğunu belirterek, savunmanın AYM kararı sonrası yapılması gerektiğini söyledi.

Timur’un ardından söz alan Lezgin Botan’ın avukatı Erhan Çiftçi de benzer ifadeler kullandı. Avukatların talepleri sonrası mahkeme, duruşmaya katılmayan Geveri ve Botan’ın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.