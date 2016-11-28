Van Cumhuriyet Başsavcılığının HDP Milletvekili Botan'ın geçen yıl 27 Nisan, 12 Ekim ve 9 Kasım'da yaptığı konuşmalarla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırladığı iddianame Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Botan'ın yaptığı konuşmalarda terör örgütünün elebaşını, terör ve şiddet eylemlerini övdüğü ve örgütün propagandasını yaptığı belirtilen iddianamede, şüphelinin "terör örgütü propagandası yapmak", "suç işlemeye alenen tahrik" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 11 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, şüphelinin savunmasının alınması amacıyla usule uygun yapılan çağrı kağıdı tebliğine rağmen Van Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etmediği vurgulandı.