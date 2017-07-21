Diğer
Kategoriler

HDP'li Faysal Sarıyıldız'ın vekilliği düşüyor

Anayasa-Adalet Komisyonu Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın durumu görüşmek üzere toplandı.

HDPli Faysal Sarıyıldızın vekilliği düşüyor

21 Temmuz 2017 18:13

Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa'nın 84. maddesini ve İç Tüzük 138, 151 ve 152. maddelerini hatırlattı. Söz alan olmayınca Sarıyıldız'ın savunması okundu. Daha sonra TBMM İdare Amiri ve HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder sözlü savunma yaptı. Savunmadan sonra oylama yapıldı. 

Edinilen bilgiye göre, Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı Genel Kurul'a sevk edildi. Komisyonun HDP'li üyelerin 'ret', CHP'li üyelerin 'çekimser', AK Parti ve MHP'li üyelerin ise 'olumlu' oy kullandığı öğrenildi.  

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: Faysal sarıyıldız


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!