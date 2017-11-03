HDP'li Selma Irmak'a 10 yıl hapis cezası

HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak hakkında, 6 kez “Terör örgütü propagandası yapmak” ve “Silahlı terör örgütünü yönetmek” suçlamalarıyla 52,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın karar duruşması yapıldı. Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, Kocaeli 1. Nolu Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda tutuklu Irmak katılmazken, avukatı hazır bulundu. Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Irmak’ı “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 ay, “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Irmak, “Suç ve suçluyu övmek” ile “Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek ve bunların hareketlerine katılmak” suçlamalarından ise beraat etti.