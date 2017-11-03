Diğer
Kategoriler

HDP'li Selma Irmak'a 10 yıl hapis cezası

HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, hakkında “Silahlı terör örgütünü yönetmek” ve “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla Diyarbakır’da yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

HDPli Selma Irmaka 10 yıl hapis cezası

03 Kasım 2017 12:01

HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak hakkında, 6 kez “Terör örgütü propagandası yapmak” ve “Silahlı terör örgütünü yönetmek” suçlamalarıyla 52,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın karar duruşması yapıldı. Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, Kocaeli 1. Nolu Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda tutuklu Irmak katılmazken, avukatı hazır bulundu. Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Irmak’ı “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 ay, “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Irmak, “Suç ve suçluyu övmek” ile “Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek ve bunların hareketlerine katılmak” suçlamalarından ise beraat etti.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç