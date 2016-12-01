HDP’li Tuğba Hezer Öztürk’ün yargılanmasına bugün Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanıldı. Dokunulmazlığı kaldırılan ve halen yurt dışında bulunan Öztürk hakkında Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘terör örgütü propagandası, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak ve terör örgütüne üye olmak’ suçlarından bir süre önce dava açılmıştı. Davanın bugün görülen ilk duruşması, iddianamenin okunmasıyla başladı. Yaklaşık yarım saat süren duruşmada mahkeme heyeti, Tuğba Hezer Öztürk’ün yurt dışında olup olmadığına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğüne müzakere yazılmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Öztürk’ün yargılanmasına neden olan olaylar

Öztürk, Tunceli’de güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist Sıdıka Yıldız’ın Van’ın Başkale ilçesindeki cenazesine katılarak tabutunu taşımış ve cenazesinde terör örgütü mensubunun eylemini övmüştü. Öztürk, 17 Şubat 2015’te Ankara’da Merasim Sokak’ta aralarında asker ve sivillerin de bulunduğu 29 kişinin şehit olduğu bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK’lı terörist Abdulbaki Sömer’in taziyesine de katılmıştı.