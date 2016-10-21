Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, Lezgin Botan'ın 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde katıldığı bazı seçim çalışmalarında yaptığı iki konuşmada suç unsuru tespit edildiği belirtildi. Anayasanın 83'üncü maddesine istinaden hazırlanan iki dosya, Botan'ın yargılanması konusunda gerekli izinlerin verilmesi için Adalet Bakanlığına gönderildi. Fezlekede, Botan'ın seçim çalışmaları sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözlerine de yer verildi.

