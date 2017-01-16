Diğer
Kategoriler

HDP’li vekile bir şok daha

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır milletvekili Nursel Aydoğan’ın, ‘örgüte üye olmak’, ‘örgüt propagandası yapmak’, ‘2911 Sayılı Kanuna muhalefet’, ‘suç ve suçluyu övme’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ ve ‘halkı kanunlara uymamaya tahrik etmek’ suçlamaları ile 103 yıla kadar hapsi isteniyor.

HDPli vekile bir şok daha

16 Ocak 2017 12:09

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma Diyarbakır’da gözaltına alınıp Şırnak’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Aydoğan hakkında iddianame hazırlandı. Kabul edilen iddianamede Nursel Aydoğan hakkında, ‘örgüte üye olmak’, ‘örgüt propagandası yapmak’, ‘2911 Sayılı Kanuna muhalefet’, ‘suç ve suçluyu övme’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ ve ‘halkı kanunlara uymamaya tahrik etmek’ suçlarından 103 yıla kadar hapsi istendi.

Mahkeme, suçların son işlendiği yerin Diyarbakır olması nedeniyle ‘yetkisizlik’ kararı verip dosyayı Diyarbakır’a gönderdi.

Nursel Aydoğan, geçtiğimiz günlerde yargılandığı bir davada, ‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği’ gerekçesiyle 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. 

Aydın Yorat
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç