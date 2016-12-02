Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın "Terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın avukatı ve HDP Şanlıurfa il eski eş başkanı Sevda Çelik Özbingöl’ün de gözaltına alındığı öğrenildi.

O diyalog gündeme oturmuştu

Sevda Çelik Özbingöl, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 30 Haziran 2016 tarihinde iftar yemeğine katılmak üzere geldiği bir iftar programında polisle yaşadığı diyalogla gündeme gelmişti. Özbingöl, alana girmek isteyen HDP’lilerin üst aramasını yapan emniyet amirine, “İtiraz eden olursa iftar yemeğimize davetli değildir” demiş, emniyet amiri ise “Sanki ben de sizle yemek yiyeceğim” diyerek cevap vermişti.