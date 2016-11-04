HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile birlikte milletvekilleri Nursel Aydoğan, Sırrı Süreyya Önder, Selma Irmak, Ziya Pir, Ferhat Encü, Gürser Yıldırım, Abdullah Zeydan, İdris Baluken, Leyla Birlik ve İmam Taşçıer gözaltına alındı. Sırrı Süreyya Önder, Ziya Pir ve İmam Taşçıer adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ile HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, milletvekilleri Ferhat Encü, Leyla Birlik, Gülser Yıldırım ve Nursel Aydoğan tutuklandı.

HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ tutuklandı

Terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca haklarında başlatılan terör soruşturması çerçevesinde gece saatlerinde gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Mahkeme, Demirtaş ve Yüksekdağ’ın tutuklanmasına karar verdi.

6-8 Ekim Kobani olaylarından suçlanan Demirtaş hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüt adına suç işlemek" suçlamaları bulunuyor. Eş Başkan Yüksekdağ hakkında hazırlanan fezlekelerde ise "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, terör örgütü propagandası yapmak, suç işlemeye alenen tahrik, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletini, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama, devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, suçu ve suçluyu övmek" suçlamaları yer alıyor.

HDP’li Gürsel Yıldırım tutuklandı

Terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan HDP Mardin Milletvekili Gürsel Yıldırım tutuklandı.

HDP’li milletvekillerine yönelik terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Mardin Milletvekili Gürsel Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi’ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Yıldırım tutuklandı.

HDP Milletvekilleri Aydoğan ve Birlik tutuklandı

Terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan HDP Milletvekilleri Nursel Aydoğan ve Leyla Birlik tutuklandı.

Haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve Şırnak Milletvekilleri Ferhat Encü ile Leyla Birlik, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Şırnak Adliyesine sevk edildi. Milletvekilleri, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Vekillerden Aydoğan ve Birlik tutuklanırken, Encu’nun mahkemedeki işlemleri sürüyor.

HDP’li Encü tutuklandı

Terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklandı.

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gece saatlerinde gözaltına alınan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Savcılığa ifade eden veren Encü, tutuklama talebiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HDP'li Irmak tutuklandı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Selma Irmak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması kapsamında Ankara’da gözaltına alınan HDP Hakkari Milletvekilleri Abdullah Zeydan ve Selma Irmak, sabah saatlerinde uçakla Van'a, Van'dan da helikopterle Hakkari'ye getirilerek adliyeye sevk edilmişti. İlgili mahkemeye sevk edilen Selma Irmak tutuklanırken, Abdullah Zeydan’ın mahkemesinin ise devam ettiği öğrenildi.

HDP Grup Başkanvekili Baluken tutuklandı

HDP milletvekillerine yönelik terör soruşturmaları çerçevesinde Ankara’da gözaltına alınan Grup Başkanvekili İdris Baluken, getirildiği Bingöl’de tutuklandı.

HDP milletvekillerine yönelik terör soruşturmaları çerçevesinde gece saatlerinde parti genel merkezine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Grup Başkanvekili İdris Baluken, Bingöl’e getirildi. Burada Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Baluken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Baluken, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

3 isim serbest bırakıldı

Sırrı Süreyya Önder, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HDP’li milletvekillerine yönelik terör soruşturması çerçevesinde, gece saatlerinde parti genel merkezine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, sabah saatlerinde özel uçakla Esenboğa Havalimanı’ndan Diyarbakır’a getirilmişti. Adliyeye sevk edilen Önder, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Önder’in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Taşçıer, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, tutuklanma talebiyle çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında başlatılan terör suçlaması çerçevesinde Ankara’da gözaltına alınan HDP Milletvekili İmam Taşçıer, bugün sabah saatlerinde getirildiği Diyarbakır’da adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Taşçıer, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HDP’li Pir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Diyarbakır’da gece saatlerinde gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde gece saatlerinde gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Pir, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından, hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı verilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.