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Helikopter destekli narkotik operasyonu; 22 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Sarıyer’de birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Helikopter destekli narkotik operasyonu; 22 gözaltı

19 Ocak 2018 07:54


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Sarıyer ilçesinde önceden belirlenen 20 adrese kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi. Operasyon yapılan sokaklarda Özel Harekat Polisi tarafından güvenlik önlemi alındığı görülürken, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslerde detaylı arama yaparken, şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. 

Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

Etiketler: İstanbul, narkotik

 

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