Helikopterle tespit edilen kenevirleri polisler yok etti

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu denetimleri aralıksız devam ediyor. Son olarak polis helikopter ile Seyhan ilçesine bağlı mahallelerde mısır tarlalarında havadan denetim yaptı. Yapılan denetimlerde Camuzcu Mahallesinde bir mısır tarlası arasına ekilmiş halde Hint keneviri tespit edildi.

Tespitin üzerine helikopterdeki polisler, diğer polisleri telsiz ile yönlendirerek tarla içindeki kenevirleri bulmasını sağladı. Polis, tarladan bin 90 kök Hint kenevirini söküp tek tek yok etti. Bu anlar ise helikopter kamerasından anbean görüntülendi.

Polis daha sonra ise tarla sahibine ulaştı. Tarla sahibinin polise kenevirleri kendisinin ekmediğini, tarlaya çok gelmediği için ekeni de görmediğini söylediği öğrenildi.

Fatih Keçe-Umutcan İşledici