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Hem lider hem de tek namağlup

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısı Medipol Başakşehir’in liderliğiyle tamamlandı. İstanbul ekibi, devreyi ’tek namağlup’ ekip olarak tamamlamayı da başardı.

Hem lider hem de tek namağlup

27 Aralık 2016 15:58

Süper Lig’in ilk yarısını 36 puanlı Medipol Başakşehir zirvede tamamlarken, 35 puanlı Beşiktaş ikinci sırada yer aldı. 33 puanı bulunan Galatasaray üçüncü sırayı alırken, Fenerbahçe ise 31 puanla dördüncü oldu.

İÇ SAHADA EN İYİ PERFORMANS BEŞİKTAŞ’TA

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu sezon Vodafone Arena’da rakiplerine geçit vermiyor. İlk yarıda sahasında 8 maça çıkan Kartal, 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Siyah-beyazlılar bu maçlarda rakip filelere 18 gol gönderirken, kalesinde ise 7 gol gördü.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR DEPLASMANDA DA LİDER

Sezonun ilk yarısını zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, deplasmanda ortaya koyduğu performansla da Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi geride bıraktı. İlk yarıda deplasmanda 8 maça çıkan Medipol Başakşehir 5 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Rakip ağları 14 kez sarsan İstanbul ekibi, kelesinde ise sadece 3 gol gördü.

LİDER, LİGİN NAMAĞLUP TEK EKİBİ

Bu sezon sergilediği futbolla beğeni toplayan Medipol Başakşehir, aynı zamanda ligin namağlup tek takımı olarak devreyi kapattı. İstanbul temsilcisi oynadığı 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. İkinci sıradaki Beşiktaş ise 15. haftada deplasmanda Kasımpaşa’ya kaybetti. Bu mağlubiyet siyah-beyazlıların ilk yarıdaki tek yenilgisi olarak kayıtlara geçti.

GOL KRALLIĞI YARIŞI

Süper Lig’in ilk yarısında Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun gol krallığının zirvesinde yer aldı. 10 golü bulunan Cenk Tosun’u 8 gole sahip Atiker Konyaspor’un Bosna-Hersekli oyuncusu Riad Bajic takip etti. Bu ikilinin arkasında ise 7’şer gole sahip olan Abdou Razack Traore (Kardemir Karabükspor), Eren Derdiyok, Yasin Öztekin (Galatasaray), Moussa Sow (Fenerbahçe) ve Serdar Gürler (Gençlerbirliği) yer aldı.

Sabri Kalkar

Etiketler: Başakşehir, Spor Toto Süper Lig


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