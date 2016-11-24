Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı 24 Kasım Öğretenler Günü dolayısıyla kardeş okul seçilen Aziziye ilçesindeki Yarımca İlkokulunu ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Rektör Çomaklı tek tek sohbet ederek çeşitli hediyeler dağıttı. Yarımca İlkokulunda öğretmenlik yapan ve Atatürk Üniversitesinden mezun olan Mesut Dövenci, Rektör Prof. Dr. Çomaklıya okul ve öğrencilerle ilgili bilgiler verdi. Okulun ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Yarımca İlköğretim okuluna elimizden geldiği kadar bilgisayar yardımı yapalım" dedi. Prof. Dr. Çomaklı, öğrencilerle tek tek ilgilendikten sonra okulun öğretmeni Mesut Dövenciye’de çeşitli hediyeler vererek 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Rektör Çomaklıdan 'Fethullah' ismine tepki

Öğrencilerle tek tek ilgilenen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı bir öğrencinin adını sordu. Öğrencinin ismine 'Fethullah' demesi üzerine Rektör Çomaklı isme tepki göstererek, "Hemen babana söyle bu ismi senden kaldırtsın" dedi.

"Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun"

Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Rektör Çomaklı, "Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum. Bu vesile ile bizim Üniversitemizden mezun olan Mesut hocamızın okulunu ziyaret ettik. Çok mutlu oldum. Çocuklarımızla beraber olduk. Gerçekten ciddi bir efor sarf ediyor hocamız 4 sınıf ile ilgilenerek. Bundan dolayı hocamızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Yarımca İlkokulu Öğretmeni Mesut Dövenci de, Rektör Çomaklı’nın ziyaretinden memnun kaldıklarını söyleyerek teşekkür etti.

Selçuk Kaya