Çekmeköy'de hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme atan A.Ç gözaltına alındıktan savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. Ancak dün akşam saatlerinde nöbetçi savcılık A.Ç hakkında e "halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarttı. Kararın ardından A.Ç tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu sona eren A.Ç. bugün öğle saatlerinde Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Basın mensuplarının sorularını cevaplamayan zanlı A.Ç daha sonra polis otosuna bindirilerek, adliyeye götürüldü.

Murat Horoz