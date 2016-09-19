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Hemşireye saldırıda yeni gelişme!

Çekmeköy'de otobüste hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme attıktan sonra dün savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan ve daha sonra yeniden gözaltına alınan A.Ç bugün yeniden adliyeye sevk edildi.

Hemşireye saldırıda yeni gelişme!

19 Eylül 2016 13:19

Çekmeköy'de hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme atan A.Ç gözaltına alındıktan savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. Ancak dün akşam saatlerinde nöbetçi savcılık A.Ç hakkında e "halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarttı. Kararın ardından A.Ç tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu sona eren A.Ç. bugün öğle saatlerinde Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Basın mensuplarının sorularını cevaplamayan zanlı A.Ç daha sonra polis otosuna bindirilerek, adliyeye götürüldü.  

Murat Horoz

Etiketler: Ayşegül Terzi


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