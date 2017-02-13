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Her 7 kadından birinde meme kanseri riski

Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği söyleşide konuşan Op. Dr. Fikret Sancak, meme kanserinde erken teşhisin önemini anlattı.

Her 7 kadından birinde meme kanseri riski

13 Şubat 2017 13:36

Kocatepe İlkokulu’nda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gönül Elçileri projesi kapsamında velilerle buluşan Sancak, kadınlara meme kanseri hakkında önemli bilgiler verdi. Küçükçekmeceli kadınlar ise Op. Dr. Fikret Sancak’ın söyleşisine yoğun katılım gösterdi.

“Göğüste ve memede anormal bir durum varsa ”
Göğüste görülen her farklılığın kötü olmadığını belirten Op. Dr. Fikret Sancak, “Her farklılık problem değildir. Adet ve gebelikte göğüste görülen büyüme gayet normaldir” dedi. Op. Dr. Fikret Sancak, meme kanserinin belirtilerini ‘ele gelen bir kitle, akıntı, şişlik, deride ülser, meme başında çekilme, lenf bezinde beze olması, memede normal olmayan bir durum’ olarak sıraladı.

“Dünyada her yedi kadında biri meme kanseri olma riski taşıyor ”
Dünyada meme kanserinden ölümün ortalama yüzde 32 civarında olduğuna dikkat çeken Sancak, “Dünyada her 7 kadından birinin meme kanserine yakalanma riski var. Türkiye’de bu oran ise yüzde 24. Bu nedenle meme kanserinde erken teşhis çok önemli” dedi. Fikret Sancak, meme kanserinde riskli grupların ise, ‘Kadınlar, yaşlılar, ailesinde meme kanseri olanlar, doğum yapmayanlar, emzirmeyenler, aşırı kilolular, alkol ve sigara kullananlar’ olduğunu söyledi.

“Erken teşhis için elle muayene şart”
Meme kanserinde erken teşhis ile hayatta kalanların oranının ise yüzde 96’ya yükseldiğini kaydeden Sancak, “Meme kanserini erken teşhis etmek için ise kadınların kendi kendilerine yaptıkları muayene çok önemli. Elle düzenli yapılan muayene en ufak bir değişikliği bile anlamanızı sağlar. Bu şekilde meme kanserini erken teşhis edebiliriz” dedi.

“Her ay düzenli olarak elle muayene edin”
Kadınların her ay düzenli elle meme kontrolü yapması gerektiğini kaydeden Op. Dr. Fikret Sancak, “Her ay sadece 10 dakika elle muayene yapmak yeterli. 20 yaşından itibaren bu muayenelere başlanmalı. Adetin bittiği 5-10 gün içerisinde elle muayene edilebilir. Meme kanserinin erken teşhisinde en etkili araç sizin ellerinizdir. Parmaklarınızla memenizi dairesel ve dikey olarak sıkıştırarak kendi kendinizi muayene edebilirsiniz” dedi.

Program sonunda ise katılımcıların sorularını yanıtlayan Fikret Sancak’a Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi Yöneticisi Seçil Güler teşekkür ederek çiçek takdim etti. 


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