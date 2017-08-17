Her iki kadından biri bu rahatsızlığı yaşıyor

Vajinusmus probleminin fiziksel bir engel olmamasına rağmen kadının korku, kaygı ve endişelerinden dolayı cinsel ilişkiye izin vermemesi olarak tanımlanmakta olduğunu ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Gökçe Eryılmaz, “Bilinç altındaki korku ile kadının vücudunda ilişki esnasında kontrol dışı kasılmalar ve kilitlenmeler meydana gelir. Bu sıkıntıya rağmen hiçbir kadın doktora muayene olamaz. Bazen kadınlarda bu ağlama krizlerine de sebep olur. Bu rahatsızlık yapılan araştırmalarda 2 kadından 1’inin bu sorunu yaşadığı veya yaşıyor olduğunu göstermektedir” diye konuştu.

Sebepleri arasında ise yetersiz cinsel eğitim, cinsellikle ilgili yanlış inanışlar, tabular, kadının yaşadığı cinsel travmalar, büyüdüğü aile içindeki çatışmaların gösterilebileceğini ifade eden Eryılmaz, “Vajinusmusun tedavisi vardır ve sanılanın aksine tedavide başarı oranları yüzde yüze yakın yüz güldürücüdür. Vajinusmusun bilimsel olarak kanıtlanmış tek tedavisi cinsel terapidir. Ancak bu sorun yalnızca kadının değil çiftin ortak hareket edeceği bir tedavidir” dedi.

Abdullah Çibir