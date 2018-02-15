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Her ülkenin ulusal kimliğini güçlendirmek amaçlanıyor

Dünyanın 3’üncü büyük eğitim zirvesi olma özelliğini taşıyan Avrasya Yüksek Öğretim Zirvesi’nin ikinci gününde bölgenin ve dünyanın yükseköğrenim meseleleri akademik ve sektörel boyutlarıyla ele alınıyor.

Her ülkenin ulusal kimliğini güçlendirmek amaçlanıyor

15 Şubat 2018 12:00

Erasmus+ programının genç istihdama katkısıyla ilgili düzenlenen panelde Türkiye Ulusal Ajansı Gençlik Programları Koordinatörü İbrahim Demirel, Erasmus+ Stratejik Ortaklık Koordinatörü Raluca Diroescu ve Abdullah Gül Üniversitesi’nde faaliyet gösteren Gençlik Fabrikası Koordinatörü Zeynep Tuğçe konuştu. Türkiye Ulusal Ajansı Gençlik Programları Koordinatörü İbrahim Demirel, panelde yaptığı konuşmada, eğitim sisteminin öğrencilere vaat ettikleriyle iş dünyasının beklentileri arasında ciddi bir handikap olduğuna dikkat çekerek, “İşsizlik, başta gençler olmak üzere bütün dünyada çok yaygın bir problem. İşsizlik oranları Avrupa’da yüzde 7-8, Türkiye’de yüzde 10-11 civarında. Bu yüzden öğrencilere verilen eğitimle iş verenlerin beklentileri arasındaki uçurumu kapatabilmek gerekiyor. İş verenler, teknik kabiliyetlere kıyasla sosyal yeteneklerin daha önemli olduğunu düşünüyorlar” diye konuştu.

Farkındalığı artırmak temel hedef

Panelde konuşan Erasmus+ Stratejik Ortaklık Koordinatörü Raluca Diroescu genç istihdamı sağlamak için Erasmus+ programının politikalarından söz ederek, “Türkiye’nin liderlik ettiği 8 ülkenin ulusal ajansı bir araya gelerek gençlere yönelik bir strateji belirliyor. Farklı ülkelerden farklı ulusal ajanlar STK’ların da desteğiyle resmi olarak uygulanan örgün eğimin dışında yaygın eğitim tasarlıyorlar. Temel hedefimiz farkındalığı artırmak. Aynı zamanda, her ülkenin ulusal kimliğini güçlendirmek de amaçlanıyor. Gençlere yönelik stratejiyi belirlerken bütün sektörlerden temsilcileri davet ediyoruz. Avrupa’daki gençlere yönelik çalıştığımız gibi imkân dahilinde Akdeniz’deki komşu ülkeleri de çalışmalarımıza dâhil etmeye çalışıyoruz” dedi.

Ayrıca, panelde konuşma yapan Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik Fabrikası Koordinatörü Zeynep Tuğçe, Üniversitelerde Erasmus+ yaklaşımını nasıl uygulanabilir diye düşündüklerini ifade ederek, yaygın eğitim metotlarına çalışmalarında sıkça başvurduklarını ve gençlere girişimciliği öğretmek için bir oyun tasarladıklarını söyledi.
 

Etiketler: Avrasya Yüksek Öğretim Zirvesi, İstanbul Aydın Üniversitesi

 

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