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Herkes uyurken o ekmek dağıtıyor

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Muhtar Ahmet Mücahitoğlu, sabahın erken saatlerinde fırından aldığı ekmekleri motosikletiyle ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.


10 Kasım 2016 11:39

Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Ahmet Mücahitoğlu, sabahın erken saatlerinde gün daha ağarmadan fırından satın aldığı ekmekleri motosikleti ile ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. İhtiyaç sahibi 15 aileyi tek tek motosikleti ile gezen Mücahitoğlu'nun bu hizmeti vatandaşlardan da takdir topluyor. Mahalle sakinlerinden Bahar Çatuk, “Muhtarımızdan Allah razı olsun, bizleri her zaman gözetir. Neye ihtiyacımız olsa yardıma koşar. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Muhtarımız bir tane” dedi.

Suriyeli Sema Nur Suveyden de, “Allah Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanından, Türk milletinden ve muhtarımızdan razı olsun. Bizlere kapılarını açtılar. Bizleri her zaman gözetirler. Muhtarımızda bizlere her zaman destek olur. Neye ihtiyacımız olursa koşar. Kendisine binlerce teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu. 

Yunus Emre Mahalle Muhtarı Ahmet Mücahitoğlu, halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak gördüğünü ifade ederek, “Seçildiğim günden beri telefonum 24 saat açıktır. Vatandaşlarımızla daima iç içeyim, kimin ne derdi olursa elimden geldiğince, hayırsever vatandaşlarımızın da katkıları ile yapmaya gayret ediyorum. Her şeyi devletten beklememek gerek. Biz muhtarların görevleri de vatandaşa hizmettir. İhtiyaç sahiplerine karınca kararınca yetişmeye çalışıyorum" diye konuştu.

Her sabah erken saatlerde motosikletiyle fırına giderek ekmekleri alıp ihtiyaç sahiplerine götürdüğünü anlatan Muhtar Mücahitoğlu, "Bu ihtiyaçları karşılamamda bana destek veren hayırsever vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Tabi burada mahallemizde bulunan fırıncı arkadaşlar da destekliyor. Vatandaşımız açken ben tok yatamam. O yüzden Allah’ın yarattığı canı gözetmek, ihtiyacını gidermek en güzeli. Bu mutluluk bana yeter" ifadelerini kullandı. 

Mustafa Mert


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