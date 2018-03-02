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Herkesin aşkını konuştuğu adam kanserli eşini döverek hastanelik etti

17 yıldır cilt kanseriyle mücadele eden 26 yaşındaki Yeşim Gökyar Kazan, geçtiğimiz aylarda severek evlendiği Orhan Kazan, tarafından darp edildi. 56 kilodan 42 kiloya düşen kanserli kadın 1.5 haftadır hastanede tedavi görürken, eşini dövdüğü iddia edilen Orhan Kazan ise kayıplara karıştı.

Herkesin aşkını konuştuğu adam kanserli eşini döverek hastanelik etti

02 Mart 2018 10:45
Herkesin aşkını konuştuğu adam kanserli eşini döverek hastanelik etti - Tıkla İzle

 17 yıldır cilt kanseriyle mücadele eden 26 yaşındaki Yeşim Gökyar Kazan, geçtiğimiz aylarda Orhan Kazan isimli şahısla evlenmişti. Herkesin gıpta ile baktığı aşka ise şiddet karıştı. Orhan Kazan son 2 ayda iddiaya göre eşine şiddet uygulayama ya başladı. “Seninle bir gün ömre bedel” diyerek Yeşimi ve ailesini evliliğe zar zor ikna eden Orhan Kazan, iddiaya göre bir süre sonra “Hastalığından bıktım. İntihar et, sen de kurtul ben de kurtulayım” diyerek kanser hastası eşini dövdü. Eşinin feci şekilde dövdüğü Yeşim Gökyar Kazan, Bağcılar'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.Genç kadın 1.5 haftadır hastanede tedavisi sürerken, kanserli kadın 56 kilodan 42 kiloya düştü. Öte yandan eşini döven , Orhan Kazan ise kayıplara karıştı. 

 

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