Diğer
Kategoriler

Herkesin ortasında kadını darp etti !

İstanbul Büyükçekmece E-5 karayolu kenarında bulunan alışveriş merkezi önünde bir adam, şiddet uyguladığı kadını zorla götürdü. Olaylar yaşandığı esnada çevrede bulunan insanların aldırış etmemesi ise dikkat çekti.

Herkesin ortasında kadını darp etti !

24 Nisan 2018 16:24

Olay, saat 13.50 sıralarında Hadımköy metrobüs durağı yanında bulunan bir alışveriş merkezi (AVM) önünde yaşandı. Görgü tanıklarının iddiasına göre, AVM’den çıkan bir erkek ve kadın tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kadının kendisiyle beraber arabayla gelmesini isteyen adam olumsuz yanıt alınca duruma öfkelendi. İkili arasında bir süre devam eden tartışma daha sonra adamın fiziki müdahalesine dönüştü. Adam kadına defalarca el kaldırdıktan kısa süre sonra kadını iterek götürdü. Kadını götürürken vurduğu da görülen adam daha sonra kadınla beyaz bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Çevredeki insanların yaşanan olaya aldırış etmemesi dikkat çekti.

KADINA ŞİDDET KAMERADA

İkili arasındaki tartışma konusunun nedeni henüz öğrenilemezken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, kadınla adamın AVM’den çıktığı, bir süre tartıştıktan sonra adamın kadını darp ettiği görülüyor.

Murat Delice

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç