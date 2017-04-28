Diğer
Kategoriler

Hesabına 3 milyon lira havale ettiren iş adamı tutuklandı

Maltepe’de, bir bankanın kadın müdürünün başına silah dayayarak hesabına 3 milyon lira havale yaptıran iş adamı “silahla yağma” suçundan tutuklandı.

Hesabına 3 milyon lira havale ettiren iş adamı tutuklandı

28 Nisan 2017 20:05

İstanbul Maltepe’de dün meydana gelen olayda iş adamı R.K.A. bir bankaya giderek kadın banka müdürünün başına silah dayamıştı. Hesabına 3 milyon lira havale eden iş adamı bankadan kaçmıştı. Polisin çalışmasıyla gözaltına alınan iş adamı R.K.A. öğlen saatlerinde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.
Savcılık, ifadesinin alınmasının ardından iş adamını tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti.

“Etrafımı mağduriyetten kurtarmak için böyle bir iş yaptım”

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan iş adamı, olayı bir anlık cinnetle gerçekleştirdiğini öne sürdü. 2 aylık kızı olduğunu, etrafındaki kişileri mağduriyetten kurtarmak için böyle bir iş yaptığını kaydeden R.K.A. “silahla yağma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Etiketler: iş adamı, maltepe, tutuklama


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!