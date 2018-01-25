Heyelan anı saniye saniye görüntülendi

Alanya merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunan Değirmendere Mahallesi yolunda etkisini artıran şiddetli yağış nedeniyle dün öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. O sırada yolda olan bir vatandaş yola küçük taş parçalarının düştüğünü görünce aracını yaklaşık 5 metre yakında durarak cep telefonu ile çekim yapmaya başladı. Vatandaş, kısa süre sonra büyük bir gürültüyle dev kayaların yola düştüğü anı aracının içinden saniye saniye görüntüledi.

"Yaşanan sorunlara anında müdahale ediyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi, heyelan olduğu bölgede bugün çalışma yaparak yolu trafiğe açtı. Çalışmalar hakkında bilgi aktaran Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, "İki gündür Alanya ve çevresinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle özellikle kırsal alanlarda toprak kayması ve yolların dere yataklarından geçen bölümlerinde yaşanan olumsuzluklar ekiplerimiz tarafından kısa sürede hallediliyor. Kırsal alan ekiplerimiz gece gündüz işlerinin başındadır. Yaşanan sorunlara anında müdahale ediyor" dedi.

Erdal Anak

