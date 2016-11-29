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Hidrolik akış hızı daha etkin bir şekilde kontrol etme

Eaton, akış hızının kontrol edilmesi gereken yerlerdeki uygulamalarda enerji tüketiminin azaltılması için geçmiş deneyimleri ve yaklaşımları aktaran yeni bir teknik makale yayınladı.


29 Kasım 2016 17:09

Güç yönetimi şirketinin 'Daha fazla enerji verimliliği sağlamak için hidrolik güç birimlerinin planlanması ve çalıştırılması' adlı yeni teknik makalesi, hidrolik güç birimlerini bir örnek olarak kullanarak, hidrolik pompaları sürme konsepti seçeneğinin, enerji ve yaşam döngüsü maliyetleri üzerinde nasıl ve neden önemli bir etkiye sahip olabileceğini açıklıyor.
Eaton’da Mekatronik Teknolojiler Müdürü olan yazar Marco Bison, ''Bugün sürekli olarak düşük maliyetli sabit hızlı sürücüler kullanılıyor, bunun bir sonucu olarak da yüksek enerji maliyetleri ortaya çıkıyor. Alternatif bir çözüm ise, servo motorlu doğrudan sürücüler olacaktır; bunların kullanılması hidrolik birimin enerji tüketimini önemli ölçüde azaltır; bununla birlikte nispeten büyük bir yatırım gerektirir. Makale ayrıca, bir hidrolik birimin harcadığı enerjiyi azaltmanın, oldukça verimli bir sistem üretmeye doğru atılan ilk adım olduğunu da gösteriyor. Bir sonraki adım bir güç yönetimi sistemi için doğru koşulları üretmektir. Bu, enerji ve makine verilerinin geniş kapsamlı olarak kaydedilmesini ve analizini gerektirir. Şu anki karmaşık noktadan noktaya kablolamayı, akıllı bir kablolama ve iletişim sistemi ile değiştirmek, uygun maliyetli bir yaklaşım sağlar'' dedi.
 


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