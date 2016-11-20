Patna-Indore seferini yapan yolcu treni, Uttar Pradeş eyâletine bağlı Kanpur şehri yakınlarında raydan çıktı. Feci kazada, 95 kişi hayatını kaybederken, 150’den fazla kişi de yaralandı. Yetkilileri, ölü sayısının artabileceğini belirtti.
Patna-Indore seferini yapan yolcu treni, Uttar Pradeş eyâletine bağlı Kanpur şehri yakınlarında raydan çıktı. Feci kazada, 95 kişi hayatını kaybederken, 150’den fazla kişi de yaralandı. Yetkilileri, ölü sayısının artabileceğini belirtti.
Etiketler: Hindistan, tren kazası