Diğer
Kategoriler

Hipermarkette opera keyfi

CarrefourSA’nın Balçova’daki Hipermarketinin açılışına katılan ENBE Orkestrası tenorları ve sopranoları, ilk kez bir marketin reyonlarında opera söylediler.

Hipermarkette opera keyfi

23 Aralık 2017 08:50
Hipermarkette opera keyfi - Tıkla İzle

Alışveriş yapan tüketiciler, unlu mamullerden kasap ve şarküteriye, balıktan taze gıdaya kadar birçok reyonda bir anda opera söylemeye başlayan tenorları ve sopranoları önce şaşkınlıkla ve ardından da merakla dinlediler.

CarrefourSA’nın İzmir Balçova’da açılan hipermarketi, renkli görüntülere sahne oldu. Açılışa katılan ENBE Orkestrası’nın tenorları ve sopranoları, tüketiciler hummalı bir şekilde alışveriş yaparken unlu mamullerden kasap ve şarküteriye, balıktan taze gıdaya kadar birçok farklı reyonda bir anda opera söylemeye başladılar. Tüketicilerin şaşkın bakışları altında opera eserlerini okuyan tenor ve sopranolar, ilerleyen dakikalarda büyük bir ilgiyle izlendiler.
 

Etiketler: CarrefourSA, enbe orkestrası, hipermarket, İzmir, opera

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç