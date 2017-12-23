Hipermarkette opera keyfi

Alışveriş yapan tüketiciler, unlu mamullerden kasap ve şarküteriye, balıktan taze gıdaya kadar birçok reyonda bir anda opera söylemeye başlayan tenorları ve sopranoları önce şaşkınlıkla ve ardından da merakla dinlediler.

CarrefourSA’nın İzmir Balçova’da açılan hipermarketi, renkli görüntülere sahne oldu. Açılışa katılan ENBE Orkestrası’nın tenorları ve sopranoları, tüketiciler hummalı bir şekilde alışveriş yaparken unlu mamullerden kasap ve şarküteriye, balıktan taze gıdaya kadar birçok farklı reyonda bir anda opera söylemeye başladılar. Tüketicilerin şaşkın bakışları altında opera eserlerini okuyan tenor ve sopranolar, ilerleyen dakikalarda büyük bir ilgiyle izlendiler.

