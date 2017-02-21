Geçen haziran ayında merkez Nilüfer'in Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Selin Dursun (22) idaresindeki 16 EU 497 plakalı kamyonet, Eminer Caner (36) ve kucağındaki 10 aylı Hira bebeğe çarptı. Ağır yaralanan 10 aylık bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü ise adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

"Teyzesi can havli ile bebeği atmış"

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek’ suçlarından 3 ile 15 yıl arasında hapis talebiyle yargılanan Selin Dursun, SEGBİS ile ilk duruşmadaki ifadesinde, “Ben ne bebeğe ne de teyzesine çarptım. Sokağa normal şekilde girmiştim. O sırada yolun ortasında bebek arabası duruyordu. Teyzesi hemen arabaya doğru hareket etti. Arabada bebek olduğunu düşündüm. Çarpmamak için direksiyonu duvar tarafına kırdım. Duvara çarptıktan sonra teyzesinin dengesi bozuldu. Arabanın arka tarafı teyzesinin ayaklarına çarpmış diye düşünüyorum. Teyzesi de can havli ile bebeği atmış. Bebek yere düşünce beyin kanaması sonucu vefat etmiş” dedi.

Mahkeme heyeti, kaza mahallinde keşif yaptı. yapılmasına karar verdi. Gözyaşları içinde keşif duruşmasını izleyen Hira’nın annesi Ayşe Bozacıoğlu Genar (29), sanığın tutuksuz yargılanmasına tepki göstererek, “Canım gitti. Daha 10 aylık bebekti. Bizi meleğimizden ayırdı. Serseri gibi geziyor dışarıda” dedi.

Sanık Selin Dursun’un katılmadığı keşif sırasında Teyze Emine Caner, kazanın nasıl olduğunu anlattı. Caner, "Annesi çocuğu arabada bırakıp yukarı çıktı. Ben yeğenimi sevmek için kucağıma almak üzereyken sokağa bir araç hızla girdi. Yalpalayarak geliyordu. Araç bize doğru hızla yaklaştı. Sonra, Hira'yı aracın önünde sürüklenirken gördüm. Ardından araç duvara çarptı. Olay sırasında aracın tekerlekleri ayaklarımın üzerinden geçti. Sol koluma ve göğüs bölgeme de çarpmıştı. Bu sırada çocuğa da çarpıp önüme düşürdüğünü düşünüyorum" diye konuştu.

Baba Samet Genar ise, “Bizi evladımızdan ayıran bu şahsın en kısa zamanda cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

Cengiz Gündüz



