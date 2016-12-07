Diğer
Kategoriler

Hırsızdaki rahatlık 'pes' dedirtti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir lokantaya giren hırsız, umduğunu bulamayınca kasada bulunan bozuk paralar içerisinden sadece 1 TL’leri çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Hırsızdaki rahatlık pes dedirtti

07 Aralık 2016 11:32
Hırsızdaki rahatlık 'pes' dedirtti - Tıkla İzle

Olay, Çerkezköy’e bağlı Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cambazlar Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre, kazan dairesinden işletmeye girmeyi başaran hırsız, lokantanın mutfak kısmında bir süre keşif yaptı. Daha sonra üst kata çıkan şahıs kasaya geçti. Kasada koltuğa oturan hırsız, çekmeceleri tek tek kontrol etti. Paraların bulunduğu çekmeceyi açan şahıs, yalnızca madeni paraların bulunduğunu görünce hayal kırıklığına uğradı.

Madeni paralar içerisinden 1 TL’leri seçen şahıs, bir süre oturduğu koltukta keyif sürerek tekrar lokantanın mutfak bölümüne geçti. Cep telefonu ışığıyla mutfakta çalmaya değer bir şeyler arayan hırsız, 12 adet bakır kabı da yanında getirdiği çuvala koyarak kazan dairesinden çıkıp kayıplara karıştı.

Ertesi sabah iş yerine gelen işletme sahibi Arif Kandemir, hırsızlık olayını fark edince polise haber verdi. Şahsı tanıdığını öne süren Kandemir, "Şahıs sürekli buralarda dolanıyor ve birkaç kez görmüştüm. Bizleri şaşırtan nokta kasadaki bozuk paralardan sadece 1 TL’leri çalması oldu. Diğer bozuk paralara dokunmamış" ifadelerini kullandı. 

Olay yerine gelen polis ise güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Ahmet Kardeş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç