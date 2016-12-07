Olay, Çerkezköy’e bağlı Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cambazlar Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre, kazan dairesinden işletmeye girmeyi başaran hırsız, lokantanın mutfak kısmında bir süre keşif yaptı. Daha sonra üst kata çıkan şahıs kasaya geçti. Kasada koltuğa oturan hırsız, çekmeceleri tek tek kontrol etti. Paraların bulunduğu çekmeceyi açan şahıs, yalnızca madeni paraların bulunduğunu görünce hayal kırıklığına uğradı.

Madeni paralar içerisinden 1 TL’leri seçen şahıs, bir süre oturduğu koltukta keyif sürerek tekrar lokantanın mutfak bölümüne geçti. Cep telefonu ışığıyla mutfakta çalmaya değer bir şeyler arayan hırsız, 12 adet bakır kabı da yanında getirdiği çuvala koyarak kazan dairesinden çıkıp kayıplara karıştı.

Ertesi sabah iş yerine gelen işletme sahibi Arif Kandemir, hırsızlık olayını fark edince polise haber verdi. Şahsı tanıdığını öne süren Kandemir, "Şahıs sürekli buralarda dolanıyor ve birkaç kez görmüştüm. Bizleri şaşırtan nokta kasadaki bozuk paralardan sadece 1 TL’leri çalması oldu. Diğer bozuk paralara dokunmamış" ifadelerini kullandı.

Olay yerine gelen polis ise güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ahmet Kardeş