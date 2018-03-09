Hırsızın rahatlığı pes dedirtti!

Muğla’nın Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi’nde bulunan motosiklet tamirinin yapıldığı bir işyerinin çalışanları sabahleyin işe geldiklerinde tamir için bırakılan elektrikli motorun yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasında inceleme yapan çalışanlar, gördükleri karşısında şoke oldu. Görüntülerde bir kişinin işyerine girdiği ve 35 saniye içerisinde gözüne kestirdiği bir elektrikli motosikleti çalıp kayıplara karıştığı görülüyor. 6 Mart’ta saat 00.00 sularında gerçekleşen olayda, kişinin rahat bir şekilde hareket etmesi dikkatlerden kaçmıyor. Görüntüleri inceleyen polis, kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ramazan Terkos

