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Hırsızlar iş makinelerine dadandı

Ümraniye’de alt yapı çalışması yapan 3 iş makinesinden 13 kez mazot çalındı. Şantiye çalışanları neredeyse her gün tekrarlanan mazot çalma olayından dolayı işlerini yapamadıklarını söyledi.

Hırsızlar iş makinelerine dadandı

06 Kasım 2017 09:47
Hırsızlar iş makinelerine dadandı - Tıkla İzle

Ümraniye, Şile Otoyolu kenarında alt yapı çalışması yapan iş makinelerini mazot ve akülerinin çalınması, şantiye çalışanlarını bezdirdi. Hırsızlar 13 kez mazotu çaldıkları iş makinelerinin aksamlarını kırarak maddi zarar verdi.
Mağdur olduklarını söyleyen Şantiye Şefi Yusuf Ateş, “Biz burada altyapı çalışması yapıyoruz. Ama biz bir türlü burada çalışamıyoruz. Mazotlarımızı çalıyorlar, akülerimizi çalıyorlar. Makinelerin kapaklarını kırmışlar. Bu bizim başımıza 13- 14 kez geliyor. Mağduruz, maddi kayıplar veriyoruz. Bu maddi kayıplarda bize yansıyor, çalışmıyoruz. Maaşlarımızı sıkıntılı alıyoruz. Şu anda akülerimiz, mazotumuz olmadığı için çalışamıyoruz. Biz de geldik. Hiçbir iş yapamadan geri döneceğiz. Bu defalarca tekrarladı ne yapacağımızı bilmiyoruz, yetkilerden yardım istiyoruz. Memurlar geliyorlar, burayı geziyorlar. Olay yeri inceleme ekibi gelecek parmak izi alacak diyorlar. Ama herhangi bir olumlu sonuç alamadık” dedi.

Mustafa Biçer - Cenk İşver 

 

 

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