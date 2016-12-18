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Hırsızların zarar verdiği LPG tankından çıkan gaz paniğe yol açtı

Antalya’da kullanılmayan bir akaryakıt istasyonunda hırsızlar tarafından çalınmak istenen atıl durumdaki LPG tankının vanası açık kalınca, dışarı sızan metan gazı çevrede paniğe sebep oldu.

Hırsızların zarar verdiği LPG tankından çıkan gaz paniğe yol açtı

18 Aralık 2016 10:03

Olay, Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı üzerindeki kullanılmayan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde istasyon içerisinde bulunan LPG tankının yanına gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, atıl durumdaki tankın vanasını çalmak istedi. Vananın sökülmesi üzerine tank içerisinde biriken metan gazı hızla dışarı sızmaya başladı. Şüpheliler ise vanayı çalamadan panikleyerek hızla olay yerinden kaçtı. Çevrede gaz kokusu alan vatandaşlar, durumu polise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bulvar üzerini yaya ve araç trafiğine kapatarak çevre güvenliği aldı. Yaklaşık 3 metre havaya kadar çıkan metan gazına ekipler, yeterli teçhizat olmadığı ve tehlike oluşturduğu için müdahale edemedi. Bunun üzerine uzman ekipler olay yerine çağrıldı. Olay yerine gelen uzman kişiler, hırsızlar tarafından açık bırakılan LPG tankının vanasını yeniden kapattı. İtfaiye ekipleri ise olay sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için istasyon içerisinde ve çevresinde biriken gazın dağılması için sulama çalışması gerçekleştirdi.

Polis, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. 

Etiketler: hırsız, lpg tankı


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